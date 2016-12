Twitter taglierà l'8% dei dipendenti: "Decisione difficile ma necessaria"

Twitter ha annunciato un taglio fino all'8% della sua forza lavoro. "Abbiamo preso decisioni difficili ma necessarie", afferma l'amministratore delegato della società, Jack Dorsey. Intanto l'annuncio ha spinto i titoli in Borsa , dove guadagnano oltre il 5%. In una nota Twitter precisa inoltre che il taglio si tradurrà in una spesa di 10-20 milioni di dollari. I costi generali del piano di ristrutturazione sono invece stimati in 5-15 milioni.

"Il consiglio di amministrazione ha approvato un piano di ristrutturazione e riduzione della forza lavoro", con un taglio fino a 336 dipendenti. "La ristrutturazione - si legge in una nota di Twitter - rientra nell'ambito di un piano per organizzare la società intorno alle sue priorità".



Per il social dei cinguettii si tratta del primo taglio di massa di posti di lavoro nei suoi nove anni di vita. L'obiettivo è focalizzarsi sulle "priorità maggiori per la crescita", per questo l'azienda si concentrerà su pochi prodotti chiave. I costi finali della riorganizzazione saranno di 5-15 milioni di dollari.



Twitter, che dall'inizio dell'anno ha perso il 16% dei titoli, nell'annunciare la riduzione degli occupati manda un messaggio positivo agli azionisti: la società prevede per il terzo trimestre ricavi fra i 545 e 560 milioni di dollari con un margine operativo lordo di 110-115 milioni di dollari.



In una email ai dipendenti Jack Dorsey ha spiegato così la situazione: "Abbiamo assunto una decisione estremamente difficile: prevediamo di tagliare 336 persone. E di farlo con il massimo rispetto per ognuno di loro. Twitter si prenderà cura di ognuno con generose buonuscite e aiutando a cercare un nuovo lavoro". I tagli riguarderanno soprattutto la divisione ingegneristica perché l'azienda ritiene che "sarà in grado di operare più velocemente con una squadra più limitata".



Dorsey, alla guida della società dalla scorsa settimana, ha già annunciato alcune novità. Twitter ha lanciato nuove modalità di uso per "Moments", che cura i migliori tweet e le migliori storie per gli utenti, e ha avviato un proprio prodotto per la pubblicità video in modo che un maggiore numero di inserzionisti possa generare ricavi direttamente dalla piattaforma.