Twitter, Salesforce rinuncia: era l'ultimo potenziale acquirente

Pessime notizie per Twitter: anche Salesfoce si tira indietro dalla corsa all'acquisto del social network e a questo punto secondo il Financial Times le possibilità di vendita sono sepolte. Salesforce, società tecnologica specializzata nel cloud, era rimasto l'unico candidato credibile dopo che altri due potenziali acquirenti, Google e Walt Disney si erano tirati indietro. Il titolo Twitter crolla in Borsa.