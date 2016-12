Twitter crolla in Borsa -10,82%

Twitter chiude il terzo trimestre in rosso per 131,7 milioni di dollari, in calo rispetto ai 175,5 milioni dello stesso periodo del 2014. I ricavi sono saliti del 58%. Per il quarto trimestre la società di servizio gratuito di social networking e microblogging prevede ricavi per 695-700 milioni, sotto le attese degli analisti. Le deboli previsioni affondano il titolo nelle contrattazioni after hours, dove perde il 10,82%.