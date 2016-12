Turismo: segnali incoraggianti in attesa dell'Expo

27 aprile 2015 Turismo: segnali incoraggianti in attesa dellʼExpo Dopo una Pasqua così così, i ponti di primavera dovrebbero ottenere risultati migliori. E il 1 maggio prenderà il via a Milano lʼesposizione universale

Consumi che, nonostante una lieve risalita, stentano a decollare. Una ripresa, comunque modesta, che interessa la grande distribuzione molto più che le Pmi, fatte le dovute eccezioni. La condizione socioeconomica dell'Italia si presenta pertanto a più velocità, ma non mancano i segnali di un'inversione di tendenza.

Il ritardo della domanda interna è la causa principale di una ripresa al momento debole, con gli italiani che sono tornati a spendere, sì, ma di certo non come nel periodo pre-crisi. Ma nel turismo, almeno, si intravedono spiragli di ripartenza.

Nel weekend di Pasqua i dati non sono stati particolarmente entusiasmanti, mentre decisamente meglio dovrebbero andare i ponti di primavera. Il fine settimana del 25 aprile è andato, ma in occasione del 1 maggio le attese sono positive, secondo il Centro Studi Turistici (sulla base della disponibilità di offerta ricettiva sui vari portali delle Online Travel Agencies, diffusi in collaborazione con Assoturismo Confesercenti).

Stando alle stime, infatti, nei ponti di primavera si prevede un tasso medio di occupazione delle camere disponibili nelle strutture alberghiere aperte del 67%, con punte più elevate proprio in occasione del 1 maggio.

Per le aree della campagna e di collina il livello di occupazione è del 69%, mentre è del 62% per le imprese del turismo balneare che – precisa il Centro Studi Turistici – sono già attive, ma rappresentano ancora una netta minoranza dell'insieme.

In verità a trainare l'interesse del mercato sono in particolare le città d'arte (i livelli raggiungono l'80%), soprattutto Napoli (già prenotate il 95% delle camere disponibili online in occasione del 1 maggio) e buone anche le performance di Venezia, Firenze, Torino e Roma (prenotati quasi 9 posti su 10).