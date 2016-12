Turismo: il mercato internazionale e le presenze alberghiere in Italia

Il numero dei turisti internazionali si è attestato a 135 milioni, dunque 51 milioni in più rispetto ai dodici mesi precedenti, dimostrando come il settore sia stato uno dei pochi a resistere, nonostante tutto, alla morsa della crisi economica.

Entrando ancor di più nel dettaglio si nota come l'America del Nord è l'Area che ha riportato il miglioramento più consistente, con un +9%. Seguono, in ordine, l'Asia Nordorientale, quella meridionale, l'Europa meridionale e mediterranea e i Caraibi.

In Italia Federalberghi ha rilevato, nel corso dello scorso anno, un aumento dell'1,1% delle presenze alberghiere, con un +0,6% per le presenze italiane (con sette variazioni negative mensili su dodici) e un +1,5% di quelle straniere (con tre variazioni negative su dodici).

Stando ai dati della Banca d'Italia tra gennaio e dicembre la bilancia turistica dei pagamenti si è attestata in positivo per 12,4 miliardi di euro, riportando un aumento del 3,6% delle spese dei viaggiatori italiani (a 34 miliardi) e del 6,9% per quelle degli stranieri (a quasi 22 miliardi).