Turismo,Federalberghi: in vacanza l'8/12 quasi 7 milioni di italiani

Saranno oltre 6,9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio nel Ponte dell'8 dicembre dormendo almeno una notte fuori casa: il 12,9% in più rispetto ai 6,1 milioni del 2015. E' quanto emerge da un'indagine di Federalberghi. A prendersi una vacanza sarà l'11,4% della popolazione: tra questi, il 93% (6,4 milioni di persone) rimarrà in Italia, mentre il 7% (479mila) sceglierà l'estero, nella quasi totalità dei casi le capitali europee.