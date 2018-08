Turismo, Federalberghi: "A settembre 13 milioni in vacanza"

Mentre scatta il controesodo, l'Italia del turismo si prepara ad accogliere almeno 13 milioni di persone nel mese di settembre. A fare i conti è Federalberghi, secondo cui nelle strutture ricettive del nostro Paese il flusso degli arrivi quest'anno sarà in decisa crescita. Dal 2008 a oggi le presenze del mese in Italia sono cresciute del 36% (+52,7% per gli stranieri, +18,8% per gli italiani).