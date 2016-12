Ttip,trattative avanti nonostante la richiesta di stop della Francia

Sul Ttip, il trattato di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti, "per quanto ci riguarda non ci sono cambiamenti" e nonostante la richiesta di stop da parte della Francia "pensiamo che la palla stia ancora girando". A dirlo è il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, secondo la quale "conduciamo il negoziato per riuscire".