Tsipras:voglio la Grecia nell'euro

"Se avessi voluto trascinare la Grecia fuori dall'euro non avrei fatto le dichiarazioni che ho fatto dopo il referendum, io non ho un piano segreto per l'uscita dall'euro e vi sto parlando davvero con il cuore in mano. lo ha detto all'Eurogruppo il premier greco Alexis Tsipras, che aggiunge: "Io chiedo un taglio del debito per poter essere in grado di restituire i soldi. Tsipras chiede solidarietà "come fu per la Germania nel 1953, dopo la guerra".