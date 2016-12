Tsipras: "Se salta l'accordo non è per colpa della Grecia"

"Per chi suona la campana?" - "Se alcuni pensano o vogliono credere che le decisioni che ci aspettano riguardano solo la Grecia si sbagliano. Rimando loro a un capolavoro d'Ernest Hemingway 'Per chi suona la campana?'", ha spiegato il premier.



"Decidano leader Europa non istituzioni" - "Dopo le concessioni importanti fatte dal governo greco, la decisione sul futuro dell'Europa spetta non alle istituzioni, che ad eccezione della Commissione europea non sono elette e che non devono rendere conto ai cittadini, ma sono nelle mani dei leader europei".



"Scenari Grexit impediscono economia Ue stabilizzarsi" - "Oggi l'Europa è in grado di prendere decisioni che permetteranno una forte ripresa dell'economia greca ed europea mettendo fine agli scenari di una Grexit". "Questi scenari impediscono la stabilizzazione a lungo termine dell'economia europea e sono suscettibili di far vacillare in qualsiasi momento la fiducia sia dei cittadini che degli investitori nella nostra moneta comune".



"Clima incertezza per target irrealizzabili" - "L'economia greca, malgrado i grandi sacrifici dei propri cittadini, è ancora incastrata in un clima d'incertezza continua generato dagli obiettivi non realizzabili della dottrina dell'equilibrio finanziario che la costringono a restare in un circolo vizioso di austerità e recessione", ha spiegato Tsipras, sottolineando che il "principale obiettivo del nuovo governo negli ultimi quattro mesi è stato di mettere fine a questo circolo vizioso e questa incertezza".