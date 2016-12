Tsipras riconsidera offerta Juncker

Il premier greco Alexis Tsipras starebbe riconsiderando - dopo un primo rifiuto - l'offerta fattagli in extremis dal presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker per arrivare ad un accordo entro mezzanotte. Lo riferisce il quotidiano Kathimerini secondo cui la pressione causata dalla chiusura delle banche come pure dalla fine del programma di aiuti che scade oggi ha indotto diversi membri del governo ad esortare il premier ad accettare.