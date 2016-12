Tsipras: "Raggiunto il limite"

"Abbiamo raggiunto la soglia limite, da questo momento in poi davanti a noi si estende un campo minato". Così il primo ministro greco Alexis Tsipras durante il suo discorso in Parlamento. Tsipras ha poi ammesso di aver commesso degli errori durante i mesi di negoziazione e che le misure proposte sono "lontane" dagli impegni pre-elettorali. Ma ha difeso l'accordo con l'Europa: "Per la prima volta abbiamo un impegno a rivedere il nostro debito".