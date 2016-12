Tsipras: oggi festa per democrazia

"Oggi è un giorno di festa, perché la democrazia è una festa". Lo ha affermato Alexis Tsipras, dopo aver votato, "perché si può ignorare la decisione di un governo, ma non la decisione di un popolo". "Da domani apriamo la strada per tutti i popoli d'Europa. Oggi la democrazia batte la paura", ha aggiunto il premier greco, uscendo dal seggio, dove ha scherzato con gli scrutatori perché non riusciva a piegare la scheda.