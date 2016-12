Tsipras: "Oggi è la festa della democrazia, staremo in Europa ma solo con dignità"

"Oggi è la festa della democrazia, che ritorna in Europa. Tutti gli occhi dell'Europa sono sul popolo greco". Lo ha detto Alexis Tsipras parlando a piazza Syntagma, dove si è tenuta la manifestazione per il "no" al referendum. "Domenica non decidiamo semplicemente di stare in Europa, decidiamo di stare in Europa con dignità", ha quindi aggiunto il premier ellenico.