Tsipras dopo l'intesa Grecia-Ue: "Vinta battaglia ma non ancora la guerra"

20:13 - La Grecia "ha vinto una battaglia ma non ancora la guerra. I negoziati più difficili ci aspettano". Il premier Alexis Tsipras ha commentato così l'accordo raggiunto all'Eurogruppo sugli aiuti ad Atene. I finanziamenti saranno prorogati per altri quattro mesi e in cambio la Grecia si impegna ad andare avanti con le riforme.

Parlando in tv Tsipras ha ringraziato il popolo greco per il sostegno, promettendo che il governo di Syriza "vi dirà sempre la verita'". Criticando le forze conservatrici greche rappresentate nell'esecutivo precedente, il premier ha poi attaccato: "Abbiamo cancellato i loro piani. Abbiamo salvato la dignità della Grecia, tenendola in piedi".



L'Europa, ha quindi osservato, "è il luogo del negoziato, non delle esecuzioni, dell'obbedienza o della punizione. Forse la giornata di venerdì è più importante per l'Europa che per la Grecia". "Il Paese - ha proseguito - ha avuto successo in una circostanza dura e difficile. Per la prima volta abbiamo intavolato una trattativa. Abbiamo fissato obiettivi con determinazione e flessibilità. E abbiamo raggiunto l'obiettivo principale".



Tsipras ha quindi sottolineato che l'accordo colma il vuoto che c'era tra il Memorandum e i programmi del nuovo governo ellenico, permette l'annullamento dei piani di licenziamento del precedente esecutivo, gli aumenti dell'Iva e libera il governo dalla rigidità dell'avanzo primario. "Si crea un quadro per le riforme progressiste come la lotta all'evasione fiscale e alla corruzione, e la lotta contro la crisi umanitaria, che è un compito primario per noi", ha osservato.



"Abbiamo raggiunto molti obiettivi - ha aggiunto - ma abbiamo una lunga e difficile strada da percorrere Ci siamo lasciati alle spalle memorandum, la troika e l'austerità, e siamo rimasti all'interno della zona euro". "La trattativa sta ora entrando nella fase più essenziale... la lotta unitaria continua", ha concluso Tsipras.



Telefonata tra Renzi e Tsipras - Il premier ellenico ha chiamato il presidente del Consiglio Matteo Renzi per ringraziarlo per il ruolo svolto a livello europeo. Venerdì Renzi aveva parlato del lavoro di "cerniera" fatto dall'Italia e dal ministro Padoan all'Eurogruppo.



Atene studia le misure da presentare - Secondo la tv greca Mega, nel piano all'esame del consiglio dei ministri di Atene tra le riforme ci sono l'introduzione di una rateizzazione fino a 100 pagamenti per chi deve tasse arretrate, regole per il lavoro, norme fiscali e l'indipendenza della segreteria generale del fisco. Altre misure verrebbero ispirate da indicazioni dell'Ocse. Paletto per la lista comunque è che non ci dovranno essere costi per il bilancio.



Il ministro delle Finanze: "Certo nostra lista sarà approvata" - "Sono praticamente certo che la nostra lista di riforme sarà approvata dalle istituzioni, non diranno di no": lo ha dichiarato il ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis al termine del Consiglio dei ministri ad Atene.