Tsipras continua:voto no referendum

Un voto negativo al referendum "non significherebbe dire no all'Europa, ma tornare a un'Europa di valori". Lo dice il premier greco Alexis Tsipras, invitando i cittadini a esprimersi contro la proposta europea. Tsipras ha poi parlato ai pensionati in fila alle banche: "Noi vogliamo difendere le vostre pensioni, vogliamo che restino pensioni, non elemosine". E sulla trattativa in corso con l'Ue dice: "Vogliamo un accordo ma che sia sostenibile".