Tsipras chiede taglio 30% debito

Per rendere sostenibile il debito di Atene, l'unico modo è praticare un taglio del 30% e concedere un periodo di grazia di vent'anni. A dirlo è il premier greco Alexis Tsipras in un intervento televisivo. Tsipras aggiunge quindi che "il rapporto del Fmi giustifica la nostra scelta di non accettare un accordo che ignora il tema fondamentale del debito". E sottolinea che il referendum di domenica "non decide la permanenza o meno nell'euro".