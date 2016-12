Tsipras all'Europarlamento: "Pronti alle riforme, ma l'Ue tagli il debito"

A pesare sulla trattativa è il tempo sempre più stretto. Quello che interessa all'Eurozona è conoscere il prezzo che il governo Tsipras è disposto a pagare per ottenere il sostegno, partendo dal presupposto che le condizioni per ottenere gli aiuti non saranno più morbide dopo il referendum. Il premier greco annuncia le misure già pronte: "Ci sono distorsioni del passato che devono essere superate, come la questione delle pensioni. Vogliamo abolire le pensioni baby in un Paese che si trova in una situazione disastrosa", spiega Tsipras, ribadendo di voler fare le riforme, "ma vogliamo tenerci il criterio di scelta su come suddividere il peso".



Resta, però, il nodo del debito. "Bisogna aprire il dibattito, basta con questo tabù. Il debito pubblico deve essere reso sostenibile e continuerà gli sforzi sulle riforme", dice Tsipras. Richiesta che, tuttavia, nella lettera arrivata all'Esm e firmata dal ministro Euclid Tsakalotos, appare molto ammorbidita. Atene, si legge, "come parte di una discussione più generale, accoglie con favore la l'opportunità di esplorare potenziali misure da prendere in modo che il suo debito pubblico diventi sia sostenibile sia affrontabile nel lungo termine".



Anche l'Eurogruppo si muove: gli sherpa dei ministri hanno esaminato la lettera greca, e dato luce verde al presidente Dijsselbloem affinché attivasse la procedura. Le prossime tappe prevedono che Commissione Ue e Bce preparino una valutazione delle necessità finanziarie di Atene, ed assieme al Fmi facciano una valutazione della sostenibilità del debito. Tutto finirà sul tavolo dell'Eurogruppo sabato, che prepara il summit di domenica. L'ultima spiaggia per Atene. "L'economia della Grecia è sull'orlo della catastrofe" e, senza un accordo, il Paese rischia di sprofondare nel "caos", ha detto il membro francese della Bce, Christian Noyer.