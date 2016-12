Tsipras: "Abbiamo lottato duro"

"Abbiamo lottato duro" a Bruxelles ora lo faremo in Grecia contro "gli interessi" consolidati, così il premier greco Alexis Tsipras lasciando l'eurosummit. La Grecia, stando a quanto dichiarato da Jeroen Dijsselbloem, entro mercoledì dovrà dare il via libera alle prime misure. Merkel conferma che non ci sarà un taglio del debito di Atene. Ma sul tema Tsipras invece dice il contrario: "Abbiamo ottenuto l'alleggerimento del debito".