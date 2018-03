Trump minaccia la Ue:"Giù tariffe per prodotti Usa o dazi alle auto"

Il monito del presidente arriva nel primo giorno di negoziati a Bruxelles tra Ue e Usa per l'esenzione dai dazi americani su acciaio e alluminio: l'approccio iniziale non è servito per ora a chiarire le prospettive per superare una eventuale guerra commerciale.



La richiesta di togliere i dazi alla Ue era stata avanzata dalla commissaria Ue per il Commercio, Cecilia Malmstroem, al termine di una giornata di riunioni a Bruxelles. Non è sicuremente quella la risposta che si aspettava da Washington. Intanto, la Casa Bianca ha fatto sapere che Trump, nel corso della telefonata avuta venerdì con il presidente francese Emmanuel Macron, ha sottolineato che la sua decisione di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio "è necessaria e appropriata per proteggere la sicurezza nazionale". Uno spiraglio, però, potrebbe aprirsi dal fatto che i due - ha riferito sempre la Casa Bianca - hanno anche discusso di "vie alternative per affrontare le preoccupazioni degli Stati Uniti". Macron, dal canto suo, secondo quanto reso noto dall'Eliseo non aveva mancato di esprimere a Trump le sue "vive preoccupazioni" per i dazi, evocando il rischio di una "guerra commerciale, da cui tutti i Paesi coinvolti uscirebbero perdenti".



I dazi Usa saranno del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. Trump ha annunciato che sarebbero entrati in vigore dopo 15 giorni e che inizialmente non si applicheranno a Canada e Messico. Venerdi', via Twitter, ha riferito di un'apertura possibile anche per l'Australia, citando come motivazione non precisati "accordi sulla sicurezza". Riferimento che richiama alla mente i ripetuti attacchi di Trump contro la Germania, la principale economia dell'Ue, da lui accusata di contribuire molto meno degli Usa al finanziamento della Nato.