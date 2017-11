Trump: con tasse più basse per imprese, salari più alti

"Tasse più basse per le imprese vuol dire salari più alti per gli americani" e più prodotti made in Usa. Lo afferma il presidente Donald Trump, che promette di aiutare le famiglie lavoratrici della classe media a "crescere i propri figli". "E' un tema che sta molto a cuore a mia figlia Ivanka, e che sta a cuore a tutti voi", ha detto rivolgendosi ai suoi sostenitori a Springfield, in Missouri.