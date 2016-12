Trimestre record per il gruppo Fca: utile netto sale a 528 mln

Trimestre record per il gruppo Fca, chiuso con un ebit adjusted quasi raddoppiato a 1,4 miliardi di euro e tutti i settori in positivo. L'utile netto adjusted è pari a 528 milioni (497 milioni in più rispetto al primo trimestre 2015). I ricavi netti di 26,6 miliardi di euro, in crescita del 3% (+4% a parità di cambi di conversione). I veicoli consegnati a livello globale sono pari a 1.086.000 unità, in linea con il primo trimestre 2015.