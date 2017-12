Tributi speciali catastali e tasse ipotecarie, arriva la "marca servizi"

Addio ai pagamenti in contanti per le tasse ipotecarie e i tributi catastali: dal primo gennaio arriva la "marca servizi", un contrassegno adesivo simile alla comune marca da bollo. Sarà quello da apporre ai moduli necessari per richiedere visure catastali, ispezioni ipotecarie e le altre certificazioni agli sportelli degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate. Niente più pagamenti in contanti per questi servizi.