Tria: "Non faremo alcuna manovra correttiva in corso d'anno"

"Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno, così come è nostra intenzione evitare misure che possano peggiorare i saldi di finanza pubblica del 2018". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato. "L'obiettivo è il perseguimento della crescita dell'economia continuando la riduzione del rapporto debito/Pil", ha assicurato.