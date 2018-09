Tria: inutile sforare deficit se poi perdiamo risorse con lo spread

"E' inutile cercare 3 miliardi in più di deficit se poi ne perdiamo altrettanti sul mercato" con il rialzo dei tassi sui titoli pubblici. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Forum Ambrosetti di Cernobbio spiegando che "le riforme saranno fatte nei limiti delle risorse che saremo in grado di trovare nel bilancio pubblico e nei limiti di quello che saremo in grado di concordare con l'Ue".