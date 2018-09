Trattato Nafta,Canada:dazi Usa su acciaio e alluminio ingiustificati

I dazi voluti dal presidente americano Donald Trump contro l'acciaio e l'alluminio canadesi, scattati a giugno, sono "ingiustificati e illegali". Lo ha detto Chrystia Freeland, il ministro canadese degli Esteri da martedì sera a Washington per trattare con gli Usa un nuovo trattato Nafta. Come spiegato in passato da Ottawa, la ministra ha detto che l'idea che i metalli canadesi pongano una minaccia alla sicurezza nazionale Usa è "assurda".