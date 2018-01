Trasporto pubblico locale, Garante: regole più dure sugli scioperi

Regole più severe in arrivo sugli scioperi nel trasporto pubblico locale. L'Autorità di garanzia sta approntando normative più stringenti allo scopo, in particolare, di allungare in modo significativo gli intervalli tra un evento e l'altro. E' la stessa Authority per gli scioperi a dichiararlo in una nota diffusa alla vigilia dell'astensione dal lavoro del personale Atac, venerdì a Roma. La normativa entrerà in vigore nei primi mesi del 2018.