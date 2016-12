Trasporto merci: in crescita viaggi e fatturato

Nel 2015, infatti, l’Osservatorio aveva registrato una crescita del 3% per i viaggi nazionali su strada e del 2,7% per quelli internazionali. Nello stesso periodo il fatturato aveva riportato, rispettivamente, un +3,2% e un +3%.



Stesso andamento aveva interessato gli spedizionieri internazionali: per quelli su strada e ferro le spedizioni avevano riportato un progresso del 3,1% e il fatturato del 3,3%, per quelle via aria un +2% per le spedizioni e un +2,7% per il fatturato, mentre quelle via mare rispettivamente un +3,4% e un +4,3%.



Per il primo semestre di quest’anno, invece, Confetra segnala un aumento del 3,1% per i viaggi nazionali su strada a fronte di un aumento del fatturato del 2,5%. Dinamica simile anche sul fronte internazionale: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i viaggi sono cresciuti più del fatturato, +5,4% contro un +4,3%.



In questo caso gli spedizionarie internazionali hanno addirittura riportato andamenti inversi. Mentre le spedizioni su strada e ferro sono cresciute del 2,1%, il fatturato è diminuito del 2,4%. Andamento analogo anche per le spedizionieri aerei e per quelli marittimi. I primi hanno riportato un aumento delle spedizioni del 2,3% e un calo del fatturato del 4,8%, i secondi una crescita del 2,9% e una flessione del 2,1%.



Dall’analisi emerge poi come, rispetto al primo semestre dello scorso anno, siano diminuiti i tempi medi di incasso, da 81 giorni a 78,5, ma anche come sia aumentata la quota di insolvenze rispetto al fatturato, dall’1% all’1,2%.



Una serie di dati che, nonostante il settore sia sostanzialmente in ripresa, porta un leggero pessimismo sulle aspettative di traffico: mentre nella precedente rilevazione l’8% si aspettava un calo, la nota più recente indica un aumento all’8,8%, di conseguenza scende la quota di quanti si aspettano una crescita del traffico merci, dal 34% del primo semestre del 2015 al 31,6% dello stesso periodo di quest’anno. La percentuale di quanti non si aspettano variazioni passa al 59,6% dal 58%.