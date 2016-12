Trasporti: in crescita il mercato italiano delle tecnologie intelligenti

C’è un settore, in Italia, che negli ultimi anni è cresciuto notevolmente, tanto da aver triplicato il proprio valore nel 2014 rispetto al 2004. Stiamo parlando del mercato italiano delle tecnologie intelligenti per i trasporti. A fare le pulci al comparto è uno studio redatto da TTS Italia, Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza.

Secondo l’analisi il valore del settore si è attestato a 1,5 miliardi di euro, appunto tre volte il valore del 2004, pari a 550 milioni di euro. Non solo, TTS prevede anche un tasso di crescita annuo del 13,8% per gli anni che seguiranno il 2017.



Ad oggi, gran parte delle imprese attive nel settore risiede nelle regioni del Nord, 59,5%, contro il 29% del Centro e l’11,5% del Sud e delle Isole. La maggior parte di esse è di dimensioni ridotte (ovvero micro imprese) e compre una quota pari al 36,9% del totale. Il 36,9% è invece rientra invece nella categoria delle piccole imprese, mentre quote più esigue riguardano imprese di media (15,6%) o grande (10,7%) dimensione.



Nonostante ciò è a queste ultime due tipologie di imprese che si deve il 78,4% dell’occupazione del settore. In particolare nel 2014, nell’intero settore ITS, si contavano 3.487 dipendenti, circa il 13% in più rispetto al 2012 e ognuno di essi, secondo le stime, genera mediamente qualcosa come 280mila euro di fatturato all’anno.



Il fatturato complessivo totalizzato dalle aziende intervistate nel triennio 2012-2014 è pari 2,75 miliardi di euro, di cui 865,85 milioni nel 2012, 915,24 milioni nel 2013 (per una crescita sull’anno precedente del 5,7%) e 968,98 milioni nel 2014 (+5,9%).



Per quanto riguarda il fatturato generato dai comparti del settore, il rapporto sottolinea come sia la voce Sistemi per la gestione dell’auto connessa a generare la fetta più ampia, 323,23 milioni di euro, seguita da quella relativa alla Gestione del traffico, 260,86 milioni, e dall’infomobilità, 136 milioni.