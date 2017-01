Trasporti, Codacons: "Rincari da 1,4 miliardi di euro nel 2016"

"Il 2016 si apre con una vera e propria stangata" sui trasporti che costeranno alle famiglie "oltre 1,4 miliardi di euro in più". Lo denuncia il Codacons, ricordando che "agli incrementi dei pedaggi autostradali" si aggiungono "sensibili rincari per i treni", in media "del 2,7%" ma che salgono a "+3,5% su alcune tratte molto utilizzate come la Roma-Milano". Costa di più anche l'aereo: "Il balzello sale a 9 euro a passeggero, 10 se si parte da Roma".