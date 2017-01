Tra Natale e Capodanno 14,2 milioni di italiani in vacanza: +11,6% sul 2015

Tra Natale e Capodanno andranno in vacanza complessivamente circa 14,2 milioni di italiani (+11,6% rispetto al 2015) dormendo almeno una notte fuori casa. E' quanto emerge da un'indagine last minute di Federalberghi. Il giro d'affari sarà di circa 8,7 miliardi (+9,5% rispetto al 2015). Tra coloro che non faranno alcuna vacanza (46 milioni di italiani) quasi 23 milioni dichiarano di non potersi muovere per motivi economici.

Natale - Nel dettaglio, per Natale saranno circa 6,9 milioni (6,6 milioni nel 2015) gli italiani che si muoveranno dalla propria città, dormendo almeno una notte fuori casa, per un incremento del 4,8%. Tra i "vacanzieri", il 91% (86% nel 2015) resterà in Italia, mentre il 9% (14% nel 2015) andrà all'estero.



Capodanno - Per Capodanno saranno circa 7,3 milioni gli italiani (contro i circa 6,2 milioni del 2015) che si muoveranno dalla propria città di residenza, dormendo almeno una notte fuori casa, per un +18,9% rispetto al 2015.



Federalberghi: "2016 anno della ripresa" - "È un segnale di inequivocabile rafforzamento del settore quello che arriva dalle previsioni turistiche delle imminenti festività natalizie", ha dichiarato il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando i dati sugli italiani in vacanza. "Che il 2016 dovesse connotarsi come l'anno della ripresa - ha aggiunto - lo si era capito dai vari appuntamenti clou disseminati nell'arco dei dodici mesi ed il risultato atteso per gli ultimi giorni di dicembre rappresenta una gradita conferma".