Tpp, 12 Paesi firmano accordo

I ministri del Commercio di 12 Paesi del Pacifico, tra cui gli Stati Uniti, hanno firmato l'accordo di libero scambio noto come Partenariato trans-pacifico, Tpp. L'intesa riguarda, oltre agli Usa, Nuova Zelanda, Giappone, Canada, Messico, Australia, Malesia, Singapore, Perù, Cile, Vietnam e Brunei. Ciascun Paese deve ora ratificare l'accordo internamente e non mancano perplessità, in particolare a Washington.