Toyota è leader del mercato auto

Toyota si conferma per il quarto anno consecutivo leader mondiale del mercato delle auto, battendo Volkswagen e General Motors. La casa di Nagoya, in una nota, spiega di aver venduto nel 2015 un totale di 10,15 milioni di vetture su base consolidata (includendo i marchi Hino e Daihatsu) a livello globale, in flessione dello 0,8%.