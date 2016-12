Torna a scendere la produzione industriale: ad aprile calo dello 0,3%

Segno più anche per la fabbricazione coke e prodotti petroliferi raffinati (+16,8%) e di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+9,1%).



Cattive notizie, invece, per le industrie tessili, di abbigliamento, pelli e accessori, che fanno registrare un calo del 6,2%, per la metallurgia e la fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-5,1%) e le industrie alimentari, bevande e tabacco (-2,8%).



L'indice destagionalizzato dell'Istat presenta variazioni congiunturali positive nei raggruppamenti dei beni intermedi e dei beni strumentali (entrambi +0,1%). Diminuiscono invece l'energia (-1,3%) e i beni di consumo (-1,2%).