Torna a salire la disoccupazione, ma quella giovanile registra un calo

Torna a salire il tasso di disoccupazione a febbraio: è pari all'11,7%, secondo i dati provvisori dell'Istat, in aumento dello 0,1% rispetto a gennaio. Per l'Istituto di statistica i disoccupati sarebbero aumentati di circa 7mila unità, con un aumento percentuale dello 0,3% che sintetizza un dato di crescita tra gli uomini e di calo tra le donne. La disoccupazione giovanile invece si attesta al 39,1%, registrando un lieve calo dello 0,1% su gennaio.

Il peso degli incentivi - Sugli ultimi dati diffusi dall'Istituto di statistica pesa il taglio agli incentivi per le assunzioni. Per i dipendenti a tempo indeterminato è il primo calo dall'inizio del 2015: "Dopo la forte crescita registrata a gennaio 2016 (+0,7%, pari a +98mila), presumibilmente associata al meccanismo di incentivi introdotto dalla legge di Stabilità 2015, il calo dell'ultimo mese riporta i dipendenti permanenti ai livelli di dicembre 2015".



Su base annua, a febbraio 2016 ci sono 96mila occupati e 238mila dipendenti a tempo indeterminato in più rispetto a dodici mesi prima. Si registra infatti una crescita su base annua degli occupati dello 0,4%, mentre calano sia i disoccupati (-4,4%, pari a 136mila in meno) sia gli inattivi(-0,7%, 99mila in meno). Nello stesso arco di tempo i dipendenti a termine diminuiscono di 39 mila unità e i lavoratori indipendenti di 103 mila.