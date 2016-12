Tokyo, la Borsa chiude in ribasso

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in calo. In chiusura l'indice Nikkei segna infatti un -1,25% a 16.724 punti, mentre il Topix perde l'1,02% attestandosi a 1.345 punti. Le vendite sul listino di Tokyo hanno riguardato in prevalenza i titoli del comparto auto e le aziende dell'elettronica che più dipendono dalla sostenibilità dell'export, penalizzato dal rafforzamento dello yen sul dollaro.