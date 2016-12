Tokyo, la Borsa chiude in ribasso: Nikkei -1,34% a 16.905 punti

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in calo, in un contesto di generale incertezza per l'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, mentre continua a rivalutarsi lo yen al cambio con il dollaro. A fine contrattazioni, l'indice Nikkei fa segnare il minimo delle ultime 3 settimane con una variazione negativa dell'1,34% a quota 16.905 punti.