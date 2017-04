Tokyo, la Borsa chiude in ribasso: Nikkei -0,49% a 18.335 punti

La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana col segno meno, in scia alla chiusura negativa a Wall Street e il protrarsi dell'instabilità a livello geopolitico, in particolare dopo il lancio del nuovo ordigno da parte degli Usa in Afghanistan. Alla fine delle contrattazioni, l'indice Nikkei segna una perdita dello 0,49% a quota 18.335 punti.

Insieme a Tokyo anche tutte le altre Borse asiatiche sono in calo per le preoccupazioni geopolitiche, dopo la potente bomba lanciata dagli Usa sull'Afghanistan e le crescenti tensioni nelle dichiarazioni da e per la Corea del Nord.



Sui mercati cinesi, l'indice Shanghai viaggia in ribasso dello 0,74%, quello di Shenzhen dell'1,02%. Taiwan ha perso l'1,05%. Mentre la Corea del Sud si muove in ribasso dello 0,6%. Debole la Borsa in Malaysia (-0,29%). La Borsa italiana e i principali mercati europei saranno invece chiusi, come Wall Street. Tra le singole blue chip, molto volatile Toshiba giunta a calare fino l'8,1%, per poi annullare le perdite sulle voci che Apple stia considerando un investimento di diversi miliardi di dollari nell'unità di semiconduttori.