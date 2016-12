Tokyo, la Borsa chiude in ribasso: Nikkei -0,40% a 16.601 punti

Chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo. A fine contrattazioni, l'indice Nikkei segna infatti una flessione dello 0,40% a 16.601 punti. A indurre gli investitori alla prudenza l'attesa per il meeting della Fed e della Banca del Giappone della prossima settimana e il potenziale rischio sistemico legato al referendum sulla Brexit del 23 giugno.