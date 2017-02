Tokyo, la Borsa chiude in ribasso: indice Nikkei perde l'1,13%

Chiusura di scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei cede l'1,13% attestandosi a quota 19.238,98. Si attenua l'ottimismo scaturito dal vertice del fine settimana tra il premier nipponico Shinzo Abe e il presidente Usa Donald Trump. Lo yen è stabile sotto quota 114 sul dollaro in attesa di nuovi segnali sui tassi di interesse in Usa.