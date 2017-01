Tokyo,la Borsa chiude in rialzo

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in netto rialzo, in una seduta segnata dalle anticipazioni della stampa nipponica sul negoziato per un'alleanza nelle vetture compatte tra Toyota (quasi +4%) e Suzuki (+11%), in India e nei mercati emergenti. L'indice Nikkei a fine contrattazioni segna un +2,72% a 17.163 punti.