Tokyo, la Borsa chiude in rialzo

Seduta positiva per la Borsa di Tokyo che chiude le contrattazioni in rialzo, con l'indice Nikkei attestato a quota 18.574,44 punti, in crescita dell'1,08%. Sulla scia di Wall Street vanno bene tutte le Borse asiatiche anche se Shenzhen e Shanghai restano volatili. Quest'ultima però decolla nel finale (+5%).