Tokyo, la Borsa chiude in rialzo

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in territorio positivo sostenuta dai guadagni segnati nei mercati europei e Usa, in un clima di ottimismo avviato dal piano di salvataggio della Grecia e dall'accordo sul nucleare iraniano, motivo di distensione in un'altra area critica. A fine contrattazioni l'indice Nikkei segna un+0,38% a 20.463 punti.