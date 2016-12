Tokyo, la Borsa chiude in rialzo: l'indice Nikkei guadagna lo 0,41%

Seduta positiva per la Borsa di Tokyo che termina le contrattazioni in rialzo dello 0,41%, con l'indice Nikkei che si attesta a quota 16.646,34. A spingere gli acquisti le parole del governatore della Banca centrale dei Giappone, Haruhiko Kuroda, che non ha escluso nuovi interventi di politica monetaria per impedire una eccessiva svalutazione dello yen.