Tokyo, la Borsa chiude in rialzo: l'indice Nikkei guadagna lo 0,33%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo mentre si stabilizza la valuta al cambio col dollaro in attesa della prima conferenza del presidente Usa eletto Donald Trump. L'indice Nikkei mette a segno un rialzo dello 0,33% attestandosi a quota 19.364,67. Sui fronte dei cambi lo yen interrompe la fase di rivalutazione nei confronti del biglietto verde, avvicinandosi a quota 116.