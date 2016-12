Tokyo, la Borsa chiude in rialzo: indice Nikkei a +0,84%

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in rialzo, seguendo i record degli indici azionari statunitensi registrati venerdì e la progressiva debolezza dello yen sul mercato valutario: l'indice Nikkei mette a segno un aumento dello 0,84% a quota 19.155,03, in guadagno di 158 punti. Lo yen nel frattempo si assesta ai minimi in 10 mesi sul dollaro superando un valore di 115, in attesa della decisione delle Federal Reserve sui tassi Usa.