Tokyo, la Borsa chiude in rialzo: indice Nikkei a +0,83%

Chiusura di scambi in positivo per la Borsa di Tokyo, mentre vanno ad attenuarsi le preoccupazioni legate all'instabilità politica in Italia, avvalorate dal rialzo sostenuto di Wall Street, trainata dal settore bancario. L'indice Nikkei mette a segno un guadagno dello 0,83% attestandosi a quota 22.201,82. Sul mercato valutario l'euro recupera terreno sul dollaro, a quota 1,1660, e anche sullo yen, a un valore di 127.