Tokyo, la Borsa chiude in rialzo: indice Nikkei a +0,77%

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, grazie alla debolezza dello yen, ai minimi in 5 mesi sul dollaro, e le risalita della quotazioni del greggio: l'indice Nikkei segna un rialzo dello 0,77% a quota 18.106,02, con un guadagno di 138 punti. Lo valuta nipponica supera quota 111 per la prima volta dal mese di giugno, e oscilla a quota 118 sull'euro.