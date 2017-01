08:38 - Chiusura di settimana in positivo per la Borsa di Tokyo, favorita da una ripresa del dollaro sullo yen che ha avuto la meglio anche su un atteggiamento prudente degli investitori in attesa dei dati sull'occupazione Usa. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,30% salendo a quota 15.708,65 punti, mentre il più ampio paniere Topix ha segnato un incremento dello 0,19% a 1.282,54 punti.