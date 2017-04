Tokyo, la Borsa chiude in positivo: indice Nikkei guadagna lo 0,71%

Chiusura in rialzo per la prima seduta settimanale della Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei segna un incremento dello 0,71% attestandosi a quota 18.797,88, con un guadagno di 133 punti. In attesa di maggiori indicazioni dalla Federal Reserve, dal discorso della presidente Janet Yellen in Michigan, lo yen frena la manovra di apprezzamento sul dollaro, a quota 111,40, e di poco sotto un valore di 118 sulla moneta unica.